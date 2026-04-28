Kıskanmak bugün var mı? Kıskanmak dizisi ne zaman final yapıyor?
Yıldız kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Kıskanmak dizisinden izleyicilerini üzecek haber geldi. Dizi yakın zamanda final yapacak. Peki Kıskanmak bugün var mı? Kıskanmak dizisi ne zaman final yapıyor?
1 / 6
Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Beril Pozam ve Hafsanur Sancaktutan gibi dev isimlerin paylaştığı dizi için final tarihi netleşti.
2 / 6
Yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli senaryosuyla dikkat çeken Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü. Yapım şirketi ve kanal kanadından yapılan resmi duyuruya göre, dizi yayın dönemini final yaparak noktalayacak.
3 / 6
Dizinin geleceğine dair bir süredir sosyal medyada dolaşan iddialar, resmi açıklamayla yanıt buldu. Kıskanmak, 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak olan 33. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.
4 / 6
Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, hikayenin planlanan final bölümüyle izleyiciye veda edeceği belirtild i.