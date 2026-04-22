Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu

Ay Yapım'ın Nahid Sırrı Örik'in ölümsüz eserinden uyarladığı ve Özgü Namal (Seniha) ile Selahattin Paşalı (Nüzhet) gibi dev isimleri buluşturan Kıskanmak dizisi için yolun sonu göründü. Peki Kıskanmak dizisi final mi yapıyor, ne zaman?
NOW TV’nin bu sezon en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kıskanmak, izleyicilerini hüzne boğan resmi duyuruyu yaptı.
Başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi dev isimlerin paylaştığı dizi, Kızılbağ ailesinin karanlık ve derin dramını nihayete erdiriyor.
Kıskanmak Final Takvimi
Dizinin resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre veda gecesi oldukça sembolik bir tarihe denk geliyor:
Final Tarihi: 19 Mayıs 2026 Salı
Final Bölümü: 33. Bölüm
Yayın Saati: 20:00
Kanal: NOW
Resmi Açıklama: "Her güzel hikâyenin bir sonu vardır… İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan #Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.