Kıskanmak dizisinden ilk kareler geldi! Kıskanmak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında yayınlanacak olan Kıskanmak dizisinin okuma provası dün yapıldı. İlk kez bir araya gelen oyuncu kadrosu, samimi ve enerjik bir atmosferde karakterleriyle buluştu. Prova sürecinden paylaşılan kareler, dizinin merakla beklenen atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Entrika, tutku ve güç mücadelesiyle örülü hikayesiyle dikkat çeken Kıskanmak, bu sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Kıskanmak dizisi konusu

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.

Kıskanmak dizisi oyuncuları

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW ekranlarında eylül sezonunda izleyiciyle buluşacak dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Özgü Namal (Seniha), Selahattin Paşalı (Nüzhet), Mehmet Günsür (Halit), Hafsanur Sancaktutan (Mükerrem), Beril Pozam (Nalan), Ayda Aksel (Mediha), İştar Gökseven (Enver), Cem Uslu (Cemil), Dilara Aksüyek (Şükran), Zeynep Yüce (Feride), Rozet Hubeş (Şerife), Hande Doğandemir (Türkan), Lila Gürmen (Rukiye), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye).