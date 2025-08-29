Kıskanmak dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Kıskanmak dizisi konusu ve oyuncuları

Ay Yapım imzasını taşıyan ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Kıskanmak” dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu “Kıskanmak”; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.

Kıskanmak Konusu Ne?

Dizinin ana teması, Paşazade ailesinin görkemli yaşamının aksine sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabası üzerine kurulu. Çarpıcı atmosferi ve derin karakterleriyle "Kıskanmak", yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Kıskanmak Oyuncu Kadrosu

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Özgü Namal

Selahattin Paşalı

Mehmet Günsür

Hafsanur Sancaktutan

Beril Pozam

Hande Doğandemir

İpek Tuzcuoğlu

İştar Gökseven

Rozet Hubeş

Cem Uslu

Dilara Aksüyek

Lila Gürmen

Zeynep Yüce

Ayda Aksel

Kıskanmak fragmanı