Kıskanmak dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Kıskanmak dizisi konusu ve oyuncuları
Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan "Kıskanmak" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki Kıskanmak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Özge Çolak
Ay Yapım imzasını taşıyan ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Kıskanmak” dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç’ün oturduğu “Kıskanmak”; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.
Kıskanmak Konusu Ne?
Dizinin ana teması, Paşazade ailesinin görkemli yaşamının aksine sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabası üzerine kurulu. Çarpıcı atmosferi ve derin karakterleriyle "Kıskanmak", yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.
Kıskanmak Oyuncu Kadrosu
Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Özgü Namal
Selahattin Paşalı
Mehmet Günsür
Hafsanur Sancaktutan
Beril Pozam
Hande Doğandemir
İpek Tuzcuoğlu
İştar Gökseven
Rozet Hubeş
Cem Uslu
Dilara Aksüyek
Lila Gürmen
Zeynep Yüce
Ayda Aksel