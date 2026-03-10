Kıskanmak neden yok? Kıskanmak dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Özgü Namal’ın Seniha Paşazade karakterindeki devleşen performansı ve Selahattin Paşalı ile Mehmet Günsür’ün eşlik ettiği bu psikolojik derinliği yüksek hikaye Kıskanmak, Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitliyor. Peki Kıskanmak neden yok? Kıskanmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kıskanmak dizisinin hayranları için bu akşam (10 Mart 2026 Salı) beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Dizinin 26. bölümüyle ekrana gelmesi planlanırken, yayın akışında son dakika değişikliğine gidildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dev maç. Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu mücadelesinde Liverpool ile karşılaşacak olması, televizyon kanallarının yayın stratejilerini etkiledi.
NOW TV, bu önemli maç yayınının reytingler üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak "Kıskanmak" dizisinin yeni bölümünü bir hafta kaydırma kararı aldı.
Dizinin sadık izleyicilerini heyecanlandıracak bir diğer gelişme ise hikâyenin rotasının değişmesi. Dizinin senaryosunda yeni bir sayfa açılıyor ve çekimler için ekip önümüzdeki günlerde Kapadokya’nın büyülü atmosferine doğru yola çıkıyor.