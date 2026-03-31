Kıskanmak yeni bölüm ne zaman? Kıskanmak bugün neden yok? 31 Mart yayın akışı

NOW TV ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan ve Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan Kıskanmak dizisi, derinlikli hikayesi ve güçlü prodüksiyonuyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Ancak 31 Mart 2026 tarihli televizyon yayın akışı, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın heyecanla beklenen Kosova–Türkiye karşılaşması nedeniyle yeniden yapılandırıldı. Peki Kıskanmak yeni bölüm ne zaman? Kıskanmak bugün neden yok?
Ancak 31 Mart 2026 tarihli televizyon yayın akışında, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kritik Kosova–Türkiye müsabakası nedeniyle stratejik bir değişikliğe gidilmiştir. Milli heyecanın geniş kitleler tarafından takip edilecek olması sebebiyle, Kıskanmak dizisinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
Kanal yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, dizi severler bu akşam saat 20.00 itibarıyla yapımın tekrar bölümüyle buluşacak.Nahid Sırrı Örik’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve başrollerini Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi usta isimlerin paylaştığı dizi, bir haftalık zorunlu aranın ardından 7 Nisan 2026 Salı akşamı 28. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
28. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?
Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde tansiyon doruk noktasına ulaşıyor. Nüzhet’in kararlı hamlesiyle oğlunu Mükerrem’in elinden geri alması, dengeleri tamamen sarsarken; Halit’in bıçaklanmasıyla sonuçlanan trajik olaylar Kızılbağ ailesini İstanbul’un kaotik atmosferine sürüklemektedir.