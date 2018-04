Kışları çıkışsız bir kentin hikayesi

5 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın en ilgi çeken filmi Uğur Yücel imzalı 'Soğuk'...

Yönetmen Uğur Yücel'in senaryosunu da yazdığı son filmi "Soğuk", Kars'ta geçen bir insan hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.



Başrollerde Cenk Alibeyoğlu, A. Rıfat Şungar, Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola'nın rol aldığı filmde, Valeria Skorokhodova, Yulia Vanyukova, Yulia Erenler, Rıza Sönmez, Doğan Alibeyoğlu, Atılay Uluışık, Murat Alibeyoğlu, Savaş Yılmaz, Mustafa Elemenler, Berfin Özer, Yaren Çakmak ve Fatma Eyüboğlu da kamera karşısına geçti.



32. İstanbul Film Festivali'nden "En İyi Müzik Ödülü", 20. Altın Koza Film Festivali'nden "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü" ile dönen film, çeşitli uluslararası festivallerde izleyicilerden tam not aldı.



"Ammar: Cin Tarikatı"e

Yönetmen Özgür Bakar'ın senaryosunu Alper Kıvılcım ile birlikte yazdığı korku filmi "Ammar: Cin Tarikatı" adlı filmde, Duygu Paracıkoğlu, Eylül Su Sapan, Ozan Akbaba, Burak Sarımola, Dilşah Demir, Ufuk Şen ve Nezahat Oynar rol aldı.



Görsel efektlerini Tuncay Paksoy'un, müziklerini Ercüment Vural'ın, makyajları Derya Ergün ve Sema Dağ'ın yaptığı filmde, Turan Özdemir, Halil Sezai, Selim Erdoğan ve Berke Hürcan da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.



"Anadolu korku öğelerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmayı" amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek.



Film, dört arkadaşın çıktığı bir hafta sonu tatilinde, kalacakları eve gelen istemedikleri bir misafirle gelişen olayları konu ediniyor.



"Mavi Ring"

Yönetmen Ömer Leventoğlu imzası taşıyan "Mavi Ring" adlı filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi Kırık, Şerif Şahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Yıldız, Mehmet Aşkın, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Taşdöğen rol aldı.



Leventoğlu'nun senaryosunu Bayram Balcı ile birlikte kaleme aldığı filmin müziklerini Orçun Yıldırım ve Serhat Bostancı yaptı.



Film 2013 Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne değer bulundu.



"Non-Stop"

Aksiyon filmlerinin aranılan ismi Liam Neeson'ın başrolü oynadığı "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol aldı.



Yönetmenliğini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çalıştığı Jaume Collet Serra'nın yönettiği filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırdı.



Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kişinin hayatını kurtarmak için zamanla yarışını konu alıyor.



"Hazine Avcıları"

Haftanın merakla beklenen filmlerinden "Hazine Avcıları/Monuments Men"in yönetmenliğini aktör ve yapımcı George Clooney imzası taşıyor.



Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adlı filminde Sandra Bullock'a başrolde eşlik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in aynı adlı kitabından yola çıkarak kaleme aldığı film, 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor.



Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzmanın bir araya gelmesiyle oluşan ekip, Naziler tarafından ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çalışıyor.



Filmin başrollerini George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville ve Cate Blanchett paylaşıyor.