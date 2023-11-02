Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i buluşturan film İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 24 Kasım’da Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.

İstanbul İçin Son Çağrı konusu

İkiliyi 13 yıl sonra yeniden bir araya getiren film New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikayeyi anlatıyor:

“İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York’ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.”

İstanbul İçin Son Çağrı ilk fragman