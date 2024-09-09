Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Kızıl Goncalar yeni sezon için geri sayım başladı. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı 20 Mayıs 2024’te sezon finali yapmıştı. Peki Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Yakından bakalım...
Now TV ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği Kızıl Goncalar izleyicinin beğenisini kazanmıştı.
20 Mayıs 2024’te sezon finali yapan dizi yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizin çekimleri 31 Ağustos’ta başladı.
Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Birsen Altuntaş’ın haberine göre fenomen dizi “Kızıl Goncalar” 30 Eylül Pazartesi günü 2. Sezonu açacak.
KIZIL GONCALAR 2. SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Meryem Tezel’in (Özgü Namal) hapistanede zor anlar yaşadığı, Levent’in (Özcan Deniz) büyük bir çaresizlik yaşayacağı dizinin birinci bölümünün sonunda zaman atlaması yaşanacak ve hikâyesi yenilenecek olan Kızıl Goncalar’da Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı Cüneyd efendiyle geri dönen babası Vahid’in (Tolga Tekin) savaşı acımasızlaşacak.