Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni affet, ben seni çok seviyorum..."
SHOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 129. bölüm tanıtımıyla izleyicileri yine heyecan dolu bir atmosfere davet ediyor. Nursema’nın gerilimli iftar sofrasından sonra odak noktası, işleri iyice sarpa saran Emir ve Çimen cephesine kayıyor.
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 13 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 129. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan ikinci tanıtım, Ünal ailesinin üzerindeki kara bulutların dağılmak bir yana, daha da yoğunlaştığını gösteriyor.
Yeni evli Nursema ve İlhami’nin evine konuk olan Abdullah, Salkım ve Nilay, huzurlu bir iftar yemeği beklerken kendilerini bir kaosun ortasında buluyor. Tam iftar vaktinde yaşanan kesinti, evdeki gerginliği tırmandıran ilk kıvılcım oluyor.
Salkım’ın iğneleyici tavırlarına boyun eğmeyen Nursema’nın sert çıkışı ve Abdullah’ın eşi Salkım’ı uyarması, aile içindeki dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
Yemek masası sadece Nursema için değil, diğer aile üyeleri için de bir hesaplaşma alanına dönüşüyor. Nilay ve Elif arasındaki süregelen gerginliğe Başak ve Fatih’in de dahil olmasıyla Ünallar’ın sofrasında yeni bir fırtına kopuyor. Ancak tüm bu kaosun ortasında izleyiciyi sevindiren tek gelişme, Ömer ve Kıvılcım arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başlaması oluyor.