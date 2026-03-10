Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Beni affet, ben seni çok seviyorum..."

Yemek masası sadece Nursema için değil, diğer aile üyeleri için de bir hesaplaşma alanına dönüşüyor. Nilay ve Elif arasındaki süregelen gerginliğe Başak ve Fatih’in de dahil olmasıyla Ünallar’ın sofrasında yeni bir fırtına kopuyor. Ancak tüm bu kaosun ortasında izleyiciyi sevindiren tek gelişme, Ömer ve Kıvılcım arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başlaması oluyor.