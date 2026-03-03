Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni biri koruyacaksa o kişi benim!"
Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, Mart ayının bu ilk günlerinde de izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan son tanıtım, sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı ve yeni bölüme dair heyecanı doruğa çıkardı.
Kızılcık Şerbeti’nin 128. bölümünden gelen bu çarpıcı tanıtım, hikâyenin rotasını bambaşka bir yöne eviriyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide, bu hafta hem duygusal birleşmeler hem de nefes kesen bir aksiyon hattı bizi bekliyor.
Tanıtımın en duygusal tarafı, öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım’ın yeniden yakınlaşması. Geçmişteki ağır kırgınlıkların ardından aralarındaki buzların erimesi, izleyicinin uzun süredir beklediği "eski huzurlu günlere dönüş" sinyalini veriyor.
Nursema, İlhami’nin hayatına dahil olmaya çalışırken bu kez "ev düzeni" üzerinden bir sınav veriyor. Nursema’nın kendi estetik anlayışıyla eşyaları değiştirme isteği, İlhami ile aralarında yeni bir krizin fitilini ateşliyor.
Öte yandan İlhami, Asil’in tavırlarından rahatsızlık duymaya başlayarak aile içindeki gerilimi körüklüyor.