Kızılcık Şerbeti yarın var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yarın var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yılbaşı arası nedeniyle 2 Ocak Cuma günü izleyici ile buluşamadı. İzleyiciler "Kızılcık Şerbeti yarın var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen hikayesine verdiği kısa bir aranın ardından geri dönüyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle 2 Ocak Cuma günü ekranlara gelmeyen dizi, izleyicilerini daha fazla bekletmeden yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin merakla beklenen 120. yeni bölümü, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fatih’in Başak’la birlikte Kıvılcım’ın evine gitmesi, aileler arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor.