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Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı: Alevi kaybettik...
Cuma akşamının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 3. sezonundan ilk fragmanı yayınlandı.
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13 Eylül Cuma akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in dahil olduğu görülüyor.
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Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanında Görkem ve Ömer'in daha önceden ilişki yaşadığını öğrendiği için kahrolan Kıvılcım, büyük bir yıkım yaşıyor.
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'BEN SENİ DÜN GECE ALDATTIM'
Ömer'le yüzleşen Kıvılcım'ın "Ben seni dün gece aldattım" sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Balkondan düşen Görkem hastaneye kaldırılırken Ünal ailesi kazada oğulları Fatih'i suçluyor.