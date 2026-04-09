Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Başak'ın kardeşi Asaf geliyor

Show TV ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran yapımı Kızılcık Şerbeti, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir sezon finaline doğru ilerliyor. 9 Nisan 2026 itibarıyla dizinin yayın takvimi ve kadrosuna dair merak edilen detaylar netleşmeye başladı.

Ne zaman sezon finali yapacak?

Eğer yayın akışında son dakika bir değişiklik yaşanmazsa, dizi Haziran ayına girmeden sezona ara verecek:

Final Bölümü: 138. Bölüm

Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma

Detay: Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı senaryoda, sezon finalinin yine çok konuşulacak bir "ters köşe" ile bitmesi bekleniyor.

Başak'ın kardeşi Asaf geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayeye taze bir soluk getirecek olan Asaf karakteri kadroya dahil oluyor. Asaf dizide, Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Karakteri canlandıracak isim henüz netleşmedi; ancak cast çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Asaf'ın gelişiyle birlikte Ünal ailesi ve Başak arasındaki ilişkinin yeni bir boyuta evrilmesi, sezon finali öncesi tansiyonun yükselmesi öngörülüyor.

Dizinin şimdiden 5. sezon onayını almış olması, hikayenin önümüzdeki yıl da devam edeceğini garantiledi. Ancak sezon finaliyle birlikte bazı karakterlerin veda edebileceği ve Asaf gibi yeni isimlerin kalıcı olup olmayacağı Eylül ayındaki yeni sezonda belli olacak.