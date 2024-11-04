Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor
Sow TV ekranlarında Cuma akşamı izleyici ile buluşan sevilen Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor.
1 / 4
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.
2 / 4
Bu sezon diziye dahil olan Şebnem Dönmez, Fırat Çelik ve Kaan Taşaner'den sonra “Kızılcık Şerbeti”nin hikâyesine Halime karakteri dahil olacak.
3 / 4
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rolü usta oyuncu Güneş Hayat canlandıracak.
4 / 4
Halime’nin Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Pembe’nin eski mahallesinden geleceği ve ortalığın karışacağı öğrenildi.