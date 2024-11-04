Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Sow TV ekranlarında Cuma akşamı izleyici ile buluşan sevilen Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor - Resim : 1

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor - Resim : 2

Bu sezon diziye dahil olan Şebnem Dönmez, Fırat Çelik ve Kaan Taşaner'den sonra “Kızılcık Şerbeti”nin hikâyesine Halime karakteri dahil olacak.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rolü usta oyuncu Güneş Hayat canlandıracak.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor - Resim : 4

Halime’nin Sibel Taşçıoğlu’nun hayat verdiği fenomen karakter Pembe’nin eski mahallesinden geleceği ve ortalığın karışacağı öğrenildi.