Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor.