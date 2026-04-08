Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu evde yaşayacakların sana müstahak Çimen!"
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İzleyiciler, özellikle Çimen’in attığı radikal adımlar ve Kıvılcım’ın bu durum karşısındaki çaresizliğini konuşuyor.
Show TV’nin reyting listelerini altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti, 132. bölüm 2. fragmanıyla izleyiciyi adeta şoke eden bir dönemece soktu. 8 Nisan 2026 itibarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen yeni tanıtım, Ünal ailesinin kapısına dayanan geçmişin gölgesini ve Nilay’ın çaresizliğini gözler önüne seriyor.
Dizinin yeni bölümüne damga vuran en büyük olay, Almanya’dan gelen genç bir çocuğun annesini aramak için Ünal malikanesine gelmesi oldu.
Bu beklenmedik gelişme evde adeta bomba etkisi yaratırken, kimse bu iddiayı aile üyelerinden birine yakıştıramıyor.
Şehirde kimsesiz kalan çocuğa acıyan Fethi, onu geçici olarak yanına alarak hikayenin merkezine yerleştiriyor.
Nilay için çember daralıyor. Yağız’ın baskıları sonuç veriyor ve Nilay kendisini istemediği bir evlilik sürecinde buluyor.
Evlendiği takdirde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay, büyük bir panik yaşıyor.
Her zaman olduğu gibi başı sıkışınca Kıvılcım’a koşan Nilay, bu sefer Ömer’in de dahil olduğu bir operasyonla bu cendereden kurtulmaya çalışacak.
🍡 Nursema’nın Yeni Girişimi: Lokma İşleri
Kendi ayakları üzerinde durma çabasını sürdüren Nursema, bu kez rotayı ticarete kırıyor.
İlhami ve Ulvi’yi de yanına alan Nursema, birikmiş parasıyla lokma işine girerek hayatında yeni bir sayfa açıyor.