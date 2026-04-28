Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen bunu bana nasıl yaptın Başak?"
Show TV ekranlarının fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti, bu hafta yayınlanacak 135. bölümüyle yine sosyal medyanın ve reytinglerin zirvesine aday. Heyecanla beklenen yeni bölümden gelen 2. fragman, izleyicileri sarsacak gelişmelerin sinyalini verdi.
Salkım’ın bitmek bilmeyen söylemleri ve baskılarından yorulan Başak, sonunda radikal bir karar alarak Fatih’i terk ediyor. Bu karar Ünal ailesinde şok etkisi yaratırken, asıl fırtına herkesin bir araya geldiği özel davette kopuyor.
Emir, Çimen’i eski eşi Gökhan ile yan yana görünce öfkesine hakim olamıyor. Ortamın gerilmesi üzerine araya giren Fatih, Çimen’i korumak adına Emir ile sert bir tartışmanın içine giriyor.
Nursema’yı yangından kurtaran Asil, İlhami’nin hedef tahtasına oturuyor. İlhami’nin bu duruma duyduğu öfke, yeni bir çatışmanın fitilini ateşliyor.