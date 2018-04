Kocan Kadar Konuş vizyonda!

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli ve Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı "Kocan Kadar Konuş" izleyiciyle buluşuyor. İşte biri yerli 6 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Kocan Kadar Konuş"

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği ve Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan ile Ebru Cündübeyoğlu'nun oynadığı "Kocan Kadar Konuş" izleyiciyle buluşuyor.



Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan aynı isimli kitabından uyarlanan film, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cinsle sağlıklı bir ilişki kuramamış olan Efsun'un (Ezgi Mola) yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelenleri anlatıyor.



Filmin konusu şöyle;

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!



"The Gunman"

Sean Penn, Javier Bardem, Idris Alba, Mark Rylance, Jasmine Trinca, Blanca Star Olivera, Jorge Leon Martinez, Daniel Westwood, Deborah Rosan, Angela Fuente ile Elia Diaz'in oynadığı film, aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Sean Penn'in deneyimli bir ajan rolünde izleyicinin karşısına çıkacağı filmin yönetmenliğini "Paris'ten Sevgilerle" ve "Takip" gibi aksiyon filmleriyle adını duyuran Pierre Morel yaptı.



"İkinci Bir Şans"

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde "Game Of Thrones"un yıldızı Nikolaj Coster Waldau var.



Başarılı oyuncuya Ulrich Thomsen, Maria Bonnevie ile May Andersen'in eşlik ettiği dram türündeki filmin konusu şöyle:



"Tecrübeli polis Andreas, güzel eşi Anna ve yeni dünyaya gelen bebekleri ile mutlu bir hayat sürmektedir. Andreas, ortağı ve yakın arkadaşı Simon ile bir aile içi şiddet suçuna müdahaleye gider. Eski bir mahkum olan Tristan ile kız arkadaşı Sanne'nin de Sofus adlı bir bebeği vardır. Sağlıksız bir ortamda fazlasıyla ihmal edilmiş olan bu bebeği kurtarmak için Andreas elinden geleni yapar ama kanunların bu duruma karşı yapabileceği pek bir şey yoktur. Bu olay, kritik bir karar vermek zorunda kalan Andreas'ın bütün hayatını ve adalet

kavramına bakışını derinden etkileyecektir."



"Pasolini"

Willem Dafoe, Riccardo Scamarcio, Ninetto Davoli ile Valerio Mastandrea'nın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Abel Ferrara oturuyor.



Biyografi ve dram türündeki film, İtalyan sanat ve siyaset çevrelerinin en tanınmış isimlerinden biri olan şair, yönetmen, gazeteci ve aydın Pasolini'nin ölümüne ışık tutuyor.



"Fokus"

Glenn Ficarra ile John Requa'nin yönettiği filmde, Oscar adayı Will Smith ile Margot Robbie, Rodrigo Santoro ve Gerald McRaney rol alıyor.



Komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Aldatmaca ustası Nicky, acemi dolandırıcı Jess'e ilgi duymaktadır. Nicky, Jess'e işin inceliklerini öğretirken, Jess tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, eski aşk Buenos Aires'te ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst, mükemmel dolandırıcıyı ise allak bullak eder."



"Kuralsız"

Robert Schwentke'nin yönettiği filmde, Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer ile Jai Courtney oynuyor.



"Uyumsuz" serisinin ikinci filmi olan "Kuralsız"da, Four ve Tris'in sisteme karşı amansız mücadeleleri izlenebilecek. (AA)