Dünyayı şoka uğratan olayın ardındaki gerçeği keşfedin.

“The Conjuring/Korku Seansı”nın rekor kıran başarısının ardından, New Line Cinema’nın doğaüstü gerilimi “The Conjuring 2/Korku Seansı 2”, bir kez daha James Wan’ın yönetiminde, ünlü demonologlar, Ed ve Lorraine Warren’ın dosyalarından bir başka gerçek vakayı ele alıyor.



Oscar adayı Vera Farmiga (“Up In the Air”) ve Patrick Wilson, Lorraine ve Ed Warren rollerine geri dönerek, Warren çiftinin en korkunç paranormal araştırmalarından birini yapmak üzere, Londra’nın kuzeyine, kötü ruhların rahatsız ettiği bir evde dört çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan bekar bir anneye yardım etmeye gidiyorlar.

Serinin ilk filmi olan Wan imzalı “Korku Seansı” özgün korku film dalında gelmiş geçmiş en büyük açılış hasılatını yapmıştı. Dünya çapında elde ettiği 319 milyon dolarlık gişe hasılatıyla film, “The Exorcist/Şeytan”dan sonra özgün korku filmi dalında tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapmış ikinci filmi olma özelliğini sürdürüyor.

Filmin başrollerini paylaşan diğer oyuncular şöyle: Bekar anne rolünde Frances O’Connor; onun çocukları rolünde Madison Wolfe ve yeni oyuncular Lauren Esposito, Patrick McAuley ve Benjamin Haigh; ayrıca, Maria Doyle Kennedy, Simon Delaney, Franka Potente ve Simon McBurney.

Filmin senaryosu Chad Hayes, Carey W. Hayes, James Wan ve David Leslie Johnson’ın, hikayesi ise Chad Hayes, Carey W. Hayes ve James Wan’in kaleminden çıktı. Daha önce “Korku Seansı”nda birlikte çalışmış olan Peter Safran ve Rob Cowan yapımcılığı Wan’le birlikte gerçekleştirdiler. Filmin yönetici yapımcılığını ise Toby Emmerich, Richard Brener, Walter Hamada ve Dave Neustadter üstlendiler.

Wan’le kamera arkasında birlikte çalışan isimler ise şöyle: Oscar adayı görüntü yönetmeni Don Burgess (“Forrest Gump”, “42”), yönetmenle “Korku Seansı”ndan sonra ikinci kez bir araya gelen yapım tasarımcısı Julie Berghoff, kurgu ustası Kirk Morri, kostüm tasarımcısı Kristin M. Burke ve besteci Joseph Bishara.

New Line Cinema bir Safran Company/Atomic Monster yapımı olan James Wan filmi “Korku Seansı 2”yi sunar. Filmin dağıtımını bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.

FİLMİN SANAL GERÇEKLİK VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

(DİKKAT! BU VİDEO KORKUTUCU OLABİLİR!)