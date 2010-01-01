“The Conjuring/Korku Seansı”nın rekor kıran başarısının
ardından, New Line Cinema’nın doğaüstü gerilimi “The Conjuring 2/Korku Seansı 2”,
bir kez daha James Wan’ın yönetiminde, ünlü demonologlar, Ed ve Lorraine Warren’ın
dosyalarından bir başka gerçek vakayı ele alıyor.
Oscar adayı Vera Farmiga (“Up In the Air”) ve Patrick
Wilson, Lorraine ve Ed Warren rollerine geri dönerek, Warren çiftinin en
korkunç paranormal araştırmalarından birini yapmak üzere, Londra’nın kuzeyine, kötü
ruhların rahatsız ettiği bir evde dört çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan
bekar bir anneye yardım etmeye gidiyorlar.
Serinin ilk filmi olan Wan imzalı “Korku Seansı” özgün
korku film dalında gelmiş geçmiş en büyük açılış hasılatını yapmıştı. Dünya
çapında elde ettiği 319 milyon dolarlık gişe hasılatıyla film, “The Exorcist/Şeytan”dan
sonra özgün korku filmi dalında tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapmış
ikinci filmi olma özelliğini sürdürüyor.
Filmin başrollerini paylaşan diğer oyuncular şöyle: Bekar
anne rolünde Frances O’Connor; onun çocukları rolünde Madison Wolfe ve yeni
oyuncular Lauren Esposito, Patrick McAuley ve Benjamin Haigh; ayrıca, Maria
Doyle Kennedy, Simon Delaney, Franka Potente ve Simon McBurney.
Filmin senaryosu Chad Hayes, Carey W. Hayes, James Wan ve
David Leslie Johnson’ın, hikayesi ise Chad Hayes, Carey W. Hayes ve James Wan’in
kaleminden çıktı. Daha önce “Korku Seansı”nda birlikte çalışmış olan Peter
Safran ve Rob Cowan yapımcılığı Wan’le birlikte gerçekleştirdiler. Filmin
yönetici yapımcılığını ise Toby Emmerich, Richard Brener, Walter Hamada ve Dave
Neustadter üstlendiler.
Wan’le kamera arkasında birlikte çalışan isimler ise şöyle: Oscar adayı
görüntü yönetmeni Don Burgess (“Forrest Gump”, “42”), yönetmenle “Korku
Seansı”ndan sonra ikinci kez bir araya gelen yapım tasarımcısı Julie Berghoff, kurgu
ustası Kirk Morri, kostüm tasarımcısı Kristin M. Burke ve besteci Joseph
Bishara.
New Line Cinema bir Safran Company/Atomic Monster yapımı olan James Wan filmi “Korku Seansı 2”yi sunar. Filmin dağıtımını bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek.
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