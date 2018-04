'Korku Terapisi' mi istersiniz, 'Hayat Öpücüğü' mü?

Gerilim, aksiyon, komedi... Bu hafta sinema salonlarında ikisi yerli 6 film vizyona giriyor. İşte 9 Ekim haftasının filmleri...

"Korku Terapisi"

Oscar ödüllü yönetmen Alejandro Amenabar'ın yönettiği filmde Emma Watson, Ethan Hawke, Aaron Ashmore ve David Thewlis rol aldı. 1990 yılında Minnesota'da geçen gerilim türündeki filmin konusu şöyle: "Genç bir kadın olan Angela Gray, babası John tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmektedir. Vakayı araştıran dedektif Bruce Kenner, sonunda

John'un suçunu itiraf edişine tanık olur, ancak tuhaf bir şekilde olaya dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Konuyla ilgilenmesi için ünlü psikiyatr Dr. Raines'den yardım istenir. Doktorun çabaları, bütün ülkeyi ilgilendiren çok farklı bir gizemi açığa çıkaracaktır."



"Hayat Öpücüğü"

Şenol Sönmez'in yönettiği, Ali Sunal, Hatice Şendil, Ayda Aksel ve Ahmet Saraçoğlu'nun oynadığı "Hayat Öpücüğü" izleyiciyle buluşacak. Romantik komedi türündeki film hastalık hastası bir adamla yaşam dolu bir genç kızın ilişkisini ve bu ilişkiyle yaşadıkları değişimi anlatıyor.



"Mantıksız Adam"

Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey ile Emma Stone'un başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Woody Allen var. Ünlü yönetmen filmde, varoluşsal bir krizin ortasında, yaşamdan zevk alamayan, duygusal olarak dibe vurmuş bir felsefe profesörünün yaşamı konu ediyor.



"Ejder Kılıcı"

Daniel Lee'nin yönetmenliğini yaptığı Çin yapımı "Ejder Kılıcı"nda, başrolleri Jackie Chan ile Adrien Brody ve John Cusack gibi ünlü isimler paylaşıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film, Çin sinemasının en yüksek bütçeli yapımı olma özelliğini taşıyor. Hikayesi günümüzden 2 bin yıl öncesinde geçen tarihi ve aksiyon türündeki filmin konusu kısaca şöyle: "Romalı bir general olan Lucius, kötü ve hırslı bir lider olan Tiberius'un kendi babasını öldürüp kardeşi Publius'u da kör etmesinin ardından Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e doğru kaçar. Burada Vahşi Kazlar Kapısı denen yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını

kazanırlar. Bu esnada Tiberius da İpek Yolu'nu kontrol altına almak için büyük bir orduyla sefere çıkmıştır. Huo An ve Lucius, Tiberius'u durdurabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verirler."



"Geniş Aile: Yapıştır"

Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Ahmet Sarsılmaz'ın başrolünde oynadığı filmin yönetmenliğini Ömer Uğur üstlendi.

Komediseverleri sinema salonuna çekmeyi hedefleyen filmde, babaannesinin hastalanması üzerine tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir'in, bulduğu define haritası ardından yaşanan gelişmeler anlatılıyor.



"Tehlikeli Yürüyüş"

Robert Zemeckis'in yönettiği ve Charlotte Le Bon, Joseph Gordon Levitt, Ben Kingsley ile James Badge Dale'in oynadığı filmde, Phillippe Petit adlı Fransız gösteri ustasının, New York'taki ünlü Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasına gerdiği ip üzerinde yürüyüşünün hikayesi anlatılıyor. "Cast Away", "Back to the Future", "Polar Express" ve "Flight" gibi

birçok önemli filme imza atmış olan yönetmen Robert Zemeckis, "Tehlikeli Yürüyüş" filmiyle yenilikçi foto gerçeklik tekniklerini, IMAX 3D sihriyle izleyicinin beğenisine sunuyor.