Korku ve gerilim sevenlere

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Adam MacDonald'ın yönettiği 'Ölüm Ormanı' 12 Haziran'da vizyona giriyor.

Missy Peregrym, Jeff Roop, Eric Balfour ve Nicholas Campbell'in rol aldığı film, korku ve gerilim dolu! Tüyler ürpertici gerçek olaylardan uyarlanan filmde şehirli, genç bir çift olan Jenn ve Alex, baş başa ormana kampa giderler. Jenn çok yoğun çalışan bir avukat olsa da, kamp ve doğa olaylarına daha yatkın ve meraklı olan Alex’in bu teklifini kıramamıştır. Kampın ilk gününde Brad isimli tuhaf bir adamla tanışan çift, takip edildiklerinden şüphelenip rotayı değiştirir. Alex, yolu hatırladığına emindir fakat üç günün ardından tamamen kaybolmuşlardır. Üstelik vahşi bir ayının bölgesine davetsizce girmişlerdir ve artık ormanda kaybolmuş olmaktan daha büyük bir sorunları vardır. Korku dolu orman karşılarına türlü tehlikeler çıkarırken, zaten kırılgan olan ilişkileri de kırılma noktasına doğru hızla ilerlemektedir.