Korsanda da rekor kırdı!

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Geçtiğimiz pazar gecesi 4. sezon finali yapan Game Of Thrones HBO‘da yayınlandığı saatte 3.8 ve 7.09 milyon izleyiciye ulaşarak izlenme oranını geçen sezon finaline göre %32 artırdı

Pazar ve Salı günleri arasında aynı bölümü 9 kez tekrar yayınlayan kanal toplam 18.29 milyon reyting alarak HBO tarihinde görülmemiş bir rekor kırdı. Aynı bölüm yayınlandığı gece finalden tam 23 dakika sonra torrent’e düştü ve 12 saat içerisinde dünyada 250 bin kez indirildi.



Pazar gününden bugüne torrent’te toplam 7.5 milyon, online dizi izleme sitelerinde de 3 milyon kez izlendi. Ancak bu kadar rekora rağmen henüz televizyon tarihinin indirilme ve izlenme rekoru geçtiğimiz yılların en fazla konuşulan bir başka dizisi Lost’u geçemedi.



Game Of Thrones‘in ilk sezonundan bu yana toplam izlenme sayısı 240 milyonu aştı. Dördüncü sezon ise bölüm başına ortalama 18 milyon reyting getirdi. Merak edenler için Lost finali yayınlandığı tarihten 1 hafta sonrasında toplamda 700 milyona yakın izlendiği tahmin ediliyor. Lost’un başladığı günden bugüne kadar ise 1 milyar civarında kişi tarafından izlendi.