Koza'da jüri başkanı Reha Erdem

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15 Eylül'de başlayacak 21. Adana Altı Koza Film Festivali'nde jüri başkanı Reha Erdem olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Eylül arasında düzenlenecek 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ulusal uzun metraj film yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen Reha Erdem'in üstleneceği bildirdi.



Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasında, festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaseverler için farklı program hazırlandığı, bu kapsamda dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimi, söyleşiler, atölye çalışmaları, sergi, sevgi yürüyüşü, sokak konserleri etkinliklerine yer verileceği kaydedildi. Ulusal uzun metraj film yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen Reha Erdem'in yapacağı ifade edilen açıklamada, bu yarışma ile ulusal öğrenci filmleri ve Akdeniz ülkeleri kısa film yarışmalarına başvuruların 1 Ağustos 'a kadar devam edeceği belirtildi.