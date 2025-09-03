Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? Kral Kaybederse 2. sezon tarihi belli oldu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kral Kaybederse, izleyicilerin büyük beğenisini toplayan ilk sezonunun ardından yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, ilk sezonuyla elde ettiği başarı sayesinde vakit kaybetmeden ikinci sezon onayı almıştı. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezonu merakla beklenen dizi, hayranlarına yine soluksuz bir seyir keyfi yaşatacak.

Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yayınlanan fragmanda Kral Kaybederse'nin 2. sezonunun 9 Eylül Salı günü yayınlanacağı belirtildi.

Yeni oyuncular dahil oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, ikinci sezonu için kadrosuna güçlü bir ismi dahil etti. Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

Daha önce Aslıhan Gürbüz ile "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde rol arkadaşlığı yapan Gökçe Bahadır, Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı Kral Kaybederse'de "Sevda" karakterine hayat verecek. Bahadır, dizide medya patronu Cemal'in (Engin Şenkan) kızı olarak seyirciyle buluşacak ve hikayeye yeni bir soluk getirecek.

Kral Kaybederse yeni sezon fragmanı