Dostluk ve aile ilişkileri üzerine bir film...

Ira Sachs yönetmenliğindeki “Küçük Adamlar / Little Men” doğal, akıcı dili ve eleştirmenlerden tam puan alan oyunculuklarıyla öne çıkıyor. 13 yaşındaki Jake, ailesiyle birlikte Manhattan’dan Brooklyn’e, ölen dedesinden kalan eve taşınır. Burada dedesinin kiracısının aynı yaşlardaki oğlu Tony ile tanışır. Sessiz, sanatçı ruhlu Jake ressam; dışa dönük Tony ise oyuncu olmak istiyordur ve birlikte en tanınmış sanat liselerinden birine girme hayali kurarlar. Ancak işler, bu iki çocuğun aileleri arasına para meseleleri girince karışır. Gerginlik, er geç çocukların dostluklarına da yansır. Çehresi değişen New York şehrini, aile çatışması arasında kalan bir dostluk üzerinden anlatan film, ilk gösterimini Sundance Film Festivali’nde yapmasının ardından Berlin Film Festivali’nde yarıştı.

