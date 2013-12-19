Külkedisi Değiliz! İstanbul Film Festivali'nde

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Seul Kadın Filmleri Festivali’nde “Birincilik Ödülü” kazanan "Gündelikçi"nin devam filmi ''Külkedisi Değiliz!'' İstanbul Film Festivalinde gösterilecek

43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" seçilen ve 9. Seul Kadın Filmleri Festivali’nde “Birincilik Ödülü” kazanan "Gündelikçi"nin bir tür devam filmi olan ''Külkedisi Değiliz!'', 33. İstanbul Film Festivali kapsamında 16 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da Beyoğlu Atlas sineması 2'de sinema meraklılarıyla buluşuyor. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri Festivali'nin koordinatörlerinden Emel Çelebi'nin yönettiği 2006 yapımı 'Gündelikçi', ekmeğini başkalarının kirini temizleyerek kazanan kadınların öyküsünü anlatıyordu. ¨Külkedisi Değiliz!¨ ise, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmayan bir işte çalışan, iş kazası geçiren, sakat kalan, cam silerken düşüp hayatını kaybeden ev işçilerinin sendikalaşma mücadelesine tanıklık ediyor. Filmde, görünmez bir iş yaptıkları için kendileri de ‘görünmez’ olan kadınların, emeklerini görünür kılmak, ev işinin İş Yasası kapsamına alınması ve hükümetin ev işçilerine insanca çalışma koşulları tanıması için verdikleri mücadeleyi izliyoruz. ''Külkedisi Değiliz!'' belgeseli ¨Çalışıyoruz, iş kazası geçiriyoruz, ama hiçbir güvencemiz yok,¨ diyerek on yılardır hak arama mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren ve bunun sonucunda kazanımlarını yeni yeni elde etmeye başlayan; belediye otobüslerinde, meydanlarda, pazar yerlerinde, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kapısında ellerinde dövizleriyle ¨Masal bitti! Külkedisi değil, ev işçisiyiz! Haklarımızı istiyoruz!¨ diye haykıran kadınların öyküsünü anlatıyor. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu halen güvencesiz çalışanları kapsamıyor. Tüm bunların getirdiği zorluklara rağmen, İmece Ev İşçileri Sendikası 19 Aralık 2013’te kuruldu. İMECE’li kadınların şimdiki hedefi ise Türkiye’nin de ILO’nun 189 sayılı ev işçilerine insanca iş sözleşmesini imzalamasını sağlamak.

Filmin Künyesi:

Belgesel / 53 dk. / renkli / 16:9 / 2014

Katılanlar: Yıldız Ay, Serpil Kemalbay, Gül Korkutan, Minire İnal

Yönetmen: Emel Çelebi

Görüntü Yönetmeni: Özlem Günhan

Kurgu: Özlem Sarıyıldız, Emel Çelebi

Müzik: Mircan Kaia

Yapım: ZeZe Film, 2014