Kurt Seyit ve Şura artık İstanbul'da

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Kurt Seyit ve Şura’nın ismi ile yayın saati değişti.

Büyük kayıplar, derin acılar yasayarak Kırım’dan ayrılan Kurt Seyit ve Şura, artık İstanbul’da!



Yayınlanan son bölümüyle yürek dağlayan Kurt Seyit ve Şura'da merak ve heyecan giderek artıyor. Türk topraklarına gelerek yepyeni bir hayata adım atan Kurt Seyit ve Şura’yı işgal altındaki İstanbul’da neler bekliyor? Dizinin önceki akşam yayınlanan, Kurt Seyit ve Şura’nın İstanbul’daki yeni hayatlarından görüntülerin yer aldığı tanıtımı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Diziye dahil olan yeni oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çeken dizinin İstanbul bölümleri merakla bekleniyor. 1920’lerin işgal altındaki İstanbul’unda kendilerine yoktan bir dünya kurmaya çalışan Kurt Seyit ve Şura; yeni hayatlarının tüm zorluklarını birlikte göğüsleyecekler.



Dönemin İstanbul’unda herkes için zor olan koşullar, onlar için daha da güçleşecek ancak birbirlerine duydukları derin bağ ve onlara eşlik edecek yeni arkadaşları sayesinde yaşama tutunacaklar. Kurt Seyit ve Şura’nin İstanbul Pera'daki ilk duraklarından biri Şeref Otel olacak. Kurt Seyit ve Şura, Şeref Oteli sakinleriyle adeta yeni bir aileye sahip Dizide Şeref Oteli’nin sahibi Ahmet Yahya karakterine Tolga Savacı hayat verecek. Sacide Taşaner’in Yahya’nın ablası Binnaz; Engin Şenkan’ın çamaşırhane sahibi Rıza, Osman Alkaş’ın Ali Dayı karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizide Melisa Aslı Pamuk da Ali Dayı’nın kızı Ayşe rolünde ekrana gelecek. Sempatik çocuk oyuncu Durukan Çelikkaya’nın otelin neşe kaynağı Sabri karakterini canlandıracağı dizide genç oyuncu Edip Tepeli otel çalışanı Galip ; Demet Özdemir de çamaşırhanede çalışan Alya rolüyle hikayeye dahil olacak.



Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Kurt Seyit ve Şura İstanbul'un yeni başlangıçlarla dolu bölümü 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

