'Kurtlar Vadisi 12. yılında yeni kanalında

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Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden 'Kurtlar Vadisi Pusu', 12. yılında Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak.

11 yılda 7 kanal değiştiren ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, yeni sezonda Kanal D’ye transfer oldu. Başrolünü Necati Şaşmaz’ın oynadığı reyting rekorları kıran dizi en son ATV’de izleyicisiyle buluşuyordu. Bölüm başına 1 milyon 100 TL’ye mâl olan dizi eylül ayında kendi saatinde ve gününde Kanal D’de.



ABDÜLHEY ÇOBAN AYRILIYOR MU?

Kurtlar Vadisi Pusu’nun yeni sezonunda Abdülhey Çoban’ın olup olmayacağı merak konusu. Sezon finalinde elinde bomba patlayan Çoban’ın rol gereği öldürülüp öldürülmeyeceği sorusunun yanıtı Kanal D ekranlarında cevap bulacak. Polat’ın istihbarat görevlisi olarak bir parkta tadınığı Çoban, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde uzun yıllar rol almıştı.



NEREDEN NEREYE?

Yayın hayatına 2003’te ‘Kurtlar Vadisi’ olarak başlayan dizi, bir dönem ‘Kurtlar Vadisi Terör’ adıyla yayınlanırken RTÜK tarafından yayından kaldırılmış, daha sonra dizinin adı ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ olarak değiştirilmişti. 3 kez de sinema filmi çekilen dizide bugüne kadar 200’ün üzerinde oyuncu rol aldı. ‘Kurtlar Vadisi Pusu’nun geçtiğimiz sezonunda Polat’ın koltuğuna kimin oturacağı ve dağılan İhtiyarlar Heyeti’nin yeniden kurulabilme süreci ağırlıklı olarak işlenmişti. Mısır , Suriye ve bölge sorunları hakkında da çok şeyler söylenmişti.