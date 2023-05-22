Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne nerede çekildi?
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne", 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 76'ncı Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışan film bugün festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Peki Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
'Kuru Otlar Üstüne' filminin ilk gösterimi Cannes Film Festivali'nde yapıldı. Festivale filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da katılırken film konuklar tarafından tam 11 dakika boyunca alkışlandı. Kuru Otlar Üstüne filminin konusu, oyuncularına yakından bakalım...
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
KURU OTLAR ÜSTÜNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı ve yönettiği Kuru Otlar Üstüne filminin galası 19 Mayıs 2023 tarihinde 76. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye, Fransa ve Almanya ortak yapımı olan filmin Fransa'daki dağıtımı ise 12 Temmuz 2023 tarihinde Memento Distribution tarafından yapılacak. Türkiye’de çıkacağı tarih henüz paylaşılmadı.