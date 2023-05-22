Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne nerede çekildi?

'Kuru Otlar Üstüne' filminin ilk gösterimi Cannes Film Festivali'nde yapıldı. Festivale filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan da katılırken film konuklar tarafından tam 11 dakika boyunca alkışlandı. Kuru Otlar Üstüne filminin konusu, oyuncularına yakından bakalım...

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim

Erdem Şenocak - Tolga

Yüksel Aksu - Vahit

Münir Can Cindoruk - Feyyaz

Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis

S. Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

KURU OTLAR ÜSTÜNE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı ve yönettiği Kuru Otlar Üstüne filminin galası 19 Mayıs 2023 tarihinde 76. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye, Fransa ve Almanya ortak yapımı olan filmin Fransa'daki dağıtımı ise 12 Temmuz 2023 tarihinde Memento Distribution tarafından yapılacak. Türkiye’de çıkacağı tarih henüz paylaşılmadı.