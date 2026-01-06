Kuruluş Orhan bu hafta var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

Televizyon dünyasında her yıl ocak ayının ilk haftalarında uygulanan "reklam arası" ve tatil süreci, Kuruluş Orhan dizisini de etkiledi. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin, stok bölümlerini korumak ve reklam anlaşmalarını dengelemek amacıyla bu haftayı da pas geçeceği öğrenildi.