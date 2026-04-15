Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle ülke genelindeki hassasiyet devam ederken, ATV ekranlarının sevilen tarihi yapımı Kuruluş Orhan için kanal yönetiminden beklenen açıklama geldi. Peki Kuruluş Orhan bugün var mı? 15 Nisan Kuruluş Orhan yeni bölüm mü?
15 Nisan 2026 Çarşamba (bu akşam) ATV yayın akışında bir değişikliğe gidildi.
Kuruluş Orhan Bugün Var mı?
ATV'nin güncel yayın akışına göre dizi tekrar bölümüyle ekranda olacak.
Bölüm: 21. Bölüm
Saat: 20.00
Kanal: ATV
Sarayda Yeni Dönem: Nikâh ve Çatışma
Bölüme damga vuracak olay, Sultan Orhan ve Asporça'nın kıyılan nikâhı oluyor. Ancak bu evlilik saraydaki tüm dengeleri altüst ediyor:
Nilüfer Hatun'un İsyanı: Yaşadığı büyük acıyla sarsılan Nilüfer, Asporça'ya karşı sert bir cephe alıyor. Asporça'nın çocuklara olan yakınlığına bile tahammül edemeyen Nilüfer'in bu tavrı, Sultan Orhan ile arasının açılmasına neden oluyor.
Aşk mı, Siyaset mi? "Aşık değiliz" diyerek evlenen Orhan ve Asporça arasında kalplerin ısınıp ısınmayacağı büyük bir merak konusu. Bu gerilimde Malhun Hatun'un hakemlik rolü sarayın kaderini belirleyecek.