Kuruluş Orhan bugün var mı? 25 Mart ATV yayın akışı
Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz ve Barış Falay'ın kadrosunda yer aldığı, ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan bugün izleyici ile buluşacak mı merak ediliyor.
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen tarihi yapımı Kuruluş Orhan, heyecan dolu 19. bölümüyle bugün (25 Mart 2026 Çarşamba) saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
Yayınlanan son özet ve fragmanlar, bu akşam Bursa ve çevresinde taşların yerinden oynayacağı, adeta bir "ölüm-kalım" savaşının yaşanacağı bir bölümün sinyallerini veriyor.
Gemlik’e gelen Andronikos'un ordusu dengeleri değiştirirken, Asporça esir düşer ve hakkında idam kararı verilir.
Sultan Orhan, Asporça’yı darağacından kurtarmak için son anda yetişir ancak ikili, Andronikos'un kurduğu çok daha büyük ve sinsi bir çemberin içinde hapsolur.
İyileşmesi beklenen Alaeddin'in durumu giderek ağırlaşıyor. Gonca Hatun'un evladını kucağına alamadan yaşayacağı büyük korku, Bursa’yı derin bir sessizliğe bürüyor.