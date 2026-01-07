Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı haftası nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından, bu hafta bazı dizilerin yeni bölümü ekrana verirken bazıları bir hafta daha ara verdi. Peki Kuruluş Orhan bu gün var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?
Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan, ATV ekranlarında reyting rüzgarları estirmeye devam ediyor ve çekimler hız kesmeden sürüyor.
Televizyon dünyasında her yıl ocak ayının ilk haftalarında uygulanan "reklam arası" ve tatil süreci, Kuruluş Orhan dizisini de etkiledi. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin, stok bölümlerini korumak ve reklam anlaşmalarını dengelemek amacıyla bu haftayı da pas geçeceği öğrenildi.
7 Ocak Çarşamba yayınlanan resmi akışa göre, dizinin kendi saatinde yeni bölüm yerine Kuruluş Orhan (Özel Bölüm) yer alıyor.