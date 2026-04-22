Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan ATV yayın akışı
ATV'nin çarşamba akşamlarındaki reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan dizisinin sadık takipçileri için bu akşam üzücü bir haber var. Sultan Orhan ve Nilüfer Hatun'un merakla beklenen yeni sahneleri için izleyicilerin biraz daha sabretmesi gerekecek. Peki Kuruluş Orhan bugün neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? 22 Nisan ATV yayın akışı
Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünde yer aldığı ve Sultan Orhan dönemini konu alan Kuruluş Orhan dizisinin takipçileri, bu hafta da yeni bölüm hasreti çekecek.
Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen trajik olaylar nedeniyle tüm kanallarda olduğu gibi yayınına ara verilen dizi, bu hafta da Ziraat Türkiye Kupası engeline takıldı.
Kuruluş Orhan Bu Akşam Neden Yok?
ATV'nin güncel yayın akışına göre, dizinin yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı yaşanacak. Galatasaray - Gençlerbirliği arasında oynanacak olan bu kritik karşılaşma, saat 20:30’dan itibaren canlı yayınla ekranlarda olacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bir hafta daha ileriye ertelendi.
Üst üste gelen bu iki haftalık aranın ardından, Kuruluş Orhan’ın merakla beklenen 22. bölümünün, bir aksilik yaşanmaması durumunda 29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarında olması bekleniyor.