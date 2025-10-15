Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Altı sezon süren "Kuruluş Osman" dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osman Bey'in oğlu Orhan Bey’in gençlik dönemini anlatacak olan dizi, yeni sezonda ekranlara "Kuruluş Orhan" adıyla başlayacak. Başrolünü genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun üstlenmesiyle büyük heyecan yaratan yapımın yayın tarihi belli oldu.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı ve Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hikayesini anlatacak olan "Kuruluş Orhan" dizisi, merakla beklenen yeni sezon açılışını 29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla ATV ekranlarında yapacak.

MERT YAZICIOĞLU'NDAN HAZIRLIK SÜRECİ PAYLAŞIMI

"Kuruluş Orhan" dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, canlandıracağı Orhan Gazi karakteri için yaptığı hazırlıklara dair paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncunun, döneme ait kostümlerle verdiği karizmatik pozlar, takipçileri ve dizi severler tarafından büyük beğeni topladı. Mert Yazıcıoğlu'nun bu paylaşımlarına kısa sürede binlerce yorum yağdı.

KURULUŞ ORHAN KONUSU

"Kuruluş Osman" dizisinin devamı olarak Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü üstlendiği "Kuruluş Orhan" dizisi, hikâyede büyük bir zaman atlaması ile yeni bir döneme odaklanıyor.

Yeni dizinin temel konusu, Orhan Bey’in yükselişi ve Osmanlı'nın kurumsal bir devlet kimliğine kavuşma süreci etrafında şekillenecek. Bu yeni dönemde, önceki dönemin yoğun savaşlarının yerini artık daha çok iç yönetim mücadeleleri, diplomatik ilişkiler, devletin bürokratik yapılanması alıyor.

"Kuruluş Orhan", Osmanlı'nın sadece bir beylik olmaktan çıkarak köklü bir devlet haline gelme sürecini izleyicilere detaylı bir biçimde aktaracak.

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı "Kuruluş Orhan" dizisi, yeni döneme geçerken hem sektörün deneyimli isimlerini hem de "Kuruluş Osman"dan tanıdık yüzleri bir araya getiren güçlü bir kadro kurdu.

Yeni Katılan İsimler:

Cihan Ünal

Barış Falay

Bennu Yıldırımlar

Şükrü Özyıldız

Burak Sergen

Mahassine Merabet

Can Atak

Sevinç Kıranlı

Sena Mercan

Tevfik Erman Kutlu

"Kuruluş Osman" Dizisinden Devam Eden Oyuncular:

Çağrı Şensoy

Faruk Aran

Belgin Şimşek

Yiğit Uçan

Bu geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu, dizinin Orhan Bey dönemindeki iç yönetim mücadeleleri ve Osmanlı'nın devletleşme sürecini başarılı bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.

KURULUŞ ORHAN FRAGMAN