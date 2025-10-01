Geçtiğimiz sezonlarda Çarşamba günleri seyircisini ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dönemi, ATV ekranlarının uzun soluklu ve büyük ilgi gören dizisi olmuştu. Bugün Çarşamba olması nedeniyle izleyiciler ekranda göremeyince diziye neler olduğunu merak etmeye başladı.

Kuruluş Osman dizisi bitti mi? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan dizisi bu akşam ekranlarda yoktu. Kuruluş Osman bu sezon Kuruluş Orhan dönemiyle devam edecek. Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 8 Ekim Çarşamba ya da 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

Kuruluş Orhan oyuncu kadrosu

Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor.

Dizinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Osman Bey’in oğlu Orhan Gazi karakterine hayat veriyor. Orhan Bey’in liderlik yolculuğu ve imparatorluk vizyonu, dizinin merkezinde olacak.

Kadroda bu sezon Mert Yazıcıoğlu dışında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal yer alıyor.