Kuzey Kore yönetimi, 'The Interview' filminden rahatsız!

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Seth Rogen ve James Franco'nun başrolünde oynayacağı The Interview adlı film, Kuzey Kore temsilcileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi

Önümüzdeki Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanan ve Amerikalı bir talk show sunucusuyla yapımcısının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast düzenleme çabasının anlatıldığı The Interview adlı komedi filmi şimdiden çok konuşulmaya başlandı. İlk resmi fragmanı geçen hafta çıkan filmin konusu, Kuzey Kore-ABD Barış Merkezi sözcüsü Kim Myong-chol tarafından eleştirildi.



Myong-chol, hikayenin ABD yönetimi ve halkının içinde bulunduğu umutsuz duruma işaret etmesi nedeniyle ironik olduğunu söylerken, yabancı bir lideri öldürme girişiminin Amerika'nın daha önce Afganistan, Irak, Suriye ve Ukrayna'da geçmişte yaptıklarını yansıttığını belirtti. Ayrıca ABD başkanı Barack Obama'nın dikkatli olması gerektiğini söyleyip, John F. Kennedy'nin de geçmişte bir Amerikalı tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti.



Myong-chol ayrıca, başkan Kim Jong-un'un çok büyük bir ihtimalle The Interview filmini seyredeceğini de açıkladı. Filmde Kuzey Kore devlet başkanını Randall Park canlandırıyor.

Haber üzerine Seth Rogen resmi twitter hesabından, "Görünen o ki, Kim Jong-un filmi seyretmeyi planlıyor. Umarım hoşuna gider." şeklinde bir tweet attı.