"Kuzular Firarda" geliyor

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“Tavuklar Firarda”, “Wallace & Gromit”, “Fare Şehri” gibi animasyonları yaratan AARDMAN STUDIOS’un yeni animasyonu 17 Nisan’da tüm Türkiye’de gösterime giriyor.

Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden animasyon filmde Shaun ve diğer kuzu arkadaşları büyük şehirde dev bir maceraya yelken açıyor. Kuzular, çiftlikteki işlerden sıkılmış ve bir gün tatil yapabilmenin hayalini kurmaktadırlar. Bir gün zekice bir planla hem çiftçi sahiplerini hem de çoban köpeğini atlatıp tatil yaparlar. Fakat uyuyakalan çiftçinin karavanı birtakım aksilikler sonucu şehre kadar gidip gözden kaybolur. Kuzular, köpek dostlarıyla birlikte sahiplerini bulmak için şehre giderler ancak sahiplerini bulmak pek de kolay olmayacak, şehirde onları eğlenceli ve macera dolu bir dünya bekliyor olacaktır.