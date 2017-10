26 Şubat'ta Hollywood'daki Dolby Theatre'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu.

13 dalda 14 adaylık ile (En İyi Orijinal Şarkı dalında iki adaylık) La La Land, adaylar arasındaki en dikkat çeken film… Başrollerinde Ryan Gosling ile Emma Stone’un yer aldığı romantik müzikal film La La Land, ‘En İyi Film', ‘En İyi Aktör', ‘En İyi Aktris', ‘En İyi Yönetmen', ‘En İyi Müzik' dahil toplam 14 dalda Oscar'a aday. İşte 2017 Oscar adayı oyuncular ve filmler…



En İyi Film

• Arrival

• Fences

• Hacksaw Ridges

• Hell or High Water

• Hidden Figures

• La La Land

• Lion

• Manchester by The Sea

• Moonlight



En İyi Yönetmen

• Arrival, Denis Vileneuve

• Hacksaw Ridge, Mel Gibson

• La La Land, Damien Chazelle

• Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

• Moonlight, Barry Jenkins



En İyi Yabancı Film

• Land of Mine- Danimarka

• A Man Called Owe- İsveç

• The Salesman-İran

• Tanna – Avustralya

• Tnoi Erdman-Almanya



En İyi Erkek Oyuncu

• Cassey Affleck – Manchester By The Sea

• Andrew Garfield – hadsaw Ridge

• Ryan Gosling – La La land

• Viggo Mortensen – Captain Fantastic

• Densel Washington – Fences



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• Maherhala Ali – Moonlight

• Jeff Bridges – Hell on Night Water

• Lucas Hedges – Manchester By the Sea

• Dev Patel – Lion

• Michael Shannon – Nocturnal Animals



En İyi Kadın Oyuncu

• Emma Stone, La La Land

• Natalie Portman, Jackie

• Amy Adams, Arrival

• Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

• Isabelle Huppert, Elle



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

• Viola Davis, Fences

• Naomie Harris, Moonlight

• Nicole Kidman, Lion

• Octavia Spencer, Hidden Figures

• Michelle Williams, Manchester By The Sea



En İyi Orijinal Şarkı

• “Audition” (The Fools Who Dream) – La La Land

• Can’t Stop The Feeling – Trolls

• City Of Stars – La La Land

• The Empty Chair – Jim: The James Foley Story

• How Far I’ll Go – Moana



En İyi Orijinal Film Müziği

• Jackie

• La La Land

• Lion

• Moonlight

• Passengers



En İyi Sinematografi

• Arrival

• La La Land

• Lion

• Moonlight

• Silence



En İyi Orijinal Senaryo

• Hell or High Water

• La La Land

• The Lobster

• Manchester by the Sea

• 20th Century Women



En İyi Uyarlama Senaryo

• Arrival

• Fences

• Hidden Figures

• Lion

• Moonlight