NBC ile yapımcı Dick Wolf'un müzakereleri olumlu sonuç verdi





Ekranların en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran Law & Order: Special Victims Unit, yayıncı kanal NBC'den gelen açıklamayla bir sezon daha yola devam ediyor! Buna göre dizi, 16. sezon onayını da almış oldu. Televizyon tarihin en çok seyredilen polisiye dizilerinden olan ve New York Polis Departmanı'nın usta dedektiflerinin dünyanın en kozmopolit şehrinde suçluların peşine düştüğü Law & Order: Special Victims Unit'in 16. sezon bölümleri sonbahar döneminde ekranlarda boy göstermeye başlayacak. Mariska Hargitay, Ice-T, Dann Florek, Richard Belzer, Danny Pino ve Kelli Giddish gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin 15. sezonu ise şu sıralar devam etmekte. İzlenme oranlarında yakaladığı istikrarlı tabloyla uzun süredir ekran macerasını sürdürmeyi başaran dizinin bu sezon şimdiye kadar elde etmiş olduğu ortalama ise şöyle: 18-49 yetişkin yaş aralığında 1.8 reyting oranı ve bölüm başına ortalama 6.82 milyon izleyici. 1999 senesinden bu yana izleyicileriyle buluşan dizi, 14 Mayıs'ta ekranlara gelecek olan 'Thought Criminal' isimli bölümle kaldığı yerden devam edecek. Sezon finali ise 21 Mayıs'ta 'Spring Awakening' isimli bölümle gerçekleşecek.