Yayıncı, kablolu kanal FX, bünyesinde yer alan iki dizi için iptal kararı aldığını duyurdu





Jim Jefferies ve Peter O'Fallon ikilisinin yaratıcısı olduğu Legit'in hikayesi Jim (Jim Jefferies) ismindeki bir komedyenin etrafında dönerken, hikayenin gidişatı karamsar Jim'in meşru bir hayat sürmeye ve hayatını düzene sokmaya başlama çalışmaları ile bu uğurdaki yanlış girişimleri çerçevesinde şekilleniyordu. Wilfred'in ardından kanalın Avustralyalı bir ekip tarafından yaratılan bir diğer dizisi olan Legit'te Jefferies'e Dan Bakkedahl (Community) ve D.J. Qualls (Memphis Beat) eşlik ediyordu. Yan rollerde yer alan bazı isimler şöyleydi: Mindy Sterling, John Ratzenberger, Sonya Eddy, Nick Daley, Ginger Gonzaga, Arden Myrin. Jefferies, iptal haberinin ardından facebook sayfasından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirirken arkadaşlarıyla birlikte dizi için yaptıklarından gurur duyduğunu ifade etti. Dün akşam ekranlara gelen iki bölümü 'Sober' ve 'Honesty' ile ekranlara veda eden dizinin her iki sezonu da 13 bölümden oluştu. Legit' ilk sezonunda FX, ikinci sezonunda ise FXX kanalında gösterilmişti. Grant Dekernion'ın yaratıcısı olduğu animasyon serisi 'Chozen'ın ekran ömrü ise sadece tek sezon oldu. 10 bölümden oluşan ilk sezonunu 31 Mart tarihinde tamamlayan dizi böylelikle tek sezonluk diziler kervanına katılmış oldu.