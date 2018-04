Lena Headey'den Game Of Thrones sürprizbozanı!

Haber Game of Thrones'un geçen pazar yayınlanan bölümü ile ilgili sürprizbozan içerir

Game of Thrones'da Cercei Lannister rolünü başarıyla canlandıran güzel yıldız Lena Headey'in instagram profili, Game of Thrones hayran çalışmaları, selfieler, ve plaj fotoğraflarının yanı sıra, Game of Thrones hakkında sürprizbozan da içeriyor.



Her ne kadar Headey iki ay önce bu fotoğrafı paylaştığında izleyenler için bir anlam teşkil etmese de, pazar akşamı yayınlanan bölümde görüldü ki, bu fotoğraf tam da o bölümün sonunda olacakların habercisiymiş.