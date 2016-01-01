YAŞAMIN KIYISINDA
(Manchester by the Sea)
Yönetmen: Kenneth Lonergan
Yapım yılı: 2016
Çok temiz çekilmiş, net ve duygusu sağlam filmlerden biri.
GECE HAYVANLARI
(Nocturnal Animals)
Yönetmen: Tom Ford
Yapım yılı: 2016
Tom Ford’un rejisiyle birlikte benim gibi gerilim sevenler için uygun.
MAHALLE
(Inside)
Yönetmen: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman
Yapım yılı: 2017
Gösterime girmeden seyretme şansı bulduğum Türk yapımı Mahalle, son zamanlarda çok sevdiğim filmlerden biri oldu. Yaşadığımız ülkeyi çok iyi anlatan sürprizli bir film. Senaryo ve oyunculuk çok başarılı. Bence mutlaka izleyin.