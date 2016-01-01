Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem’de izlediğimiz Leyla Feray’ın favori filmlerini mercek altına aldık.

YAŞAMIN KIYISINDA

(Manchester by the Sea)

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Yapım yılı: 2016

Çok temiz çekilmiş, net ve duygusu sağlam filmlerden biri.







GECE HAYVANLARI

(Nocturnal Animals)

Yönetmen: Tom Ford

Yapım yılı: 2016

Tom Ford’un rejisiyle birlikte benim gibi gerilim sevenler için uygun.







MAHALLE

(Inside)

Yönetmen: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Yapım yılı: 2017

Gösterime girmeden seyretme şansı bulduğum Türk yapımı Mahalle, son zamanlarda çok sevdiğim filmlerden biri oldu. Yaşadığımız ülkeyi çok iyi anlatan sürprizli bir film. Senaryo ve oyunculuk çok başarılı. Bence mutlaka izleyin.





