Lingo Türkiye neden yok? Lingo Türkiye neden yayınlanmadı?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından, TRT 1 yönetiminin aldığı karar doğrultusunda Lingo Türkiye yarışması ekran yolculuğuna kısa bir yas molası verdi. Kemal Uçar'ın enerjik sunumuyla hafta içini renklendiren yarışmanın takipçileri için güncel durum netleşti.

Lingo Türkiye Neden Yayınlanmıyor?

Programın bugün (17 Nisan Cuma) ekranlara gelmeme sebebi, Kahramanmaraş'ta yaşanan trajik olayların yarattığı derin toplumsal üzüntüdür. Kamu yayıncılığı bilinciyle hareket eden TRT, toplumsal yasın bir gereği olarak eğlence ve yarışma içeriklerini bu akşamlık akışından çıkardı.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Lingo Türkiye hayranlarının merakla beklediği yeni bölüm tarihi belli oldu.

20 Nisan Pazartesi programın hafta içi düzenine uygun olarak Pazartesi günü dönmesi planlanmaktadır.)

Yayın Saati: 17:45

Kanal: TRT 1