Lost dizisinin yönetmeni Bobby Roth "Filinta" dizisinin bazı sahnelerini çekecek.

TRT ekranlarında yayınlanacak "Filinta" dizisinin bazı sahnelerini çekmek amacıyla Türkiye'ye gelen Lost dizisinin Amerikalı yönetmeni Bobby Roth, İzmit ilçesinde basın mensuplarıyla buluştu.Sekapark Film Platosu'nda düzenlenen basın toplatısına Roth'un yanı sıra yönetmen Kudret Sabancı, senarist Altuğ Küçük ile oyuncular Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Onur Tuna, Naz Elmas, Damla Aslanalp ve Kayra Şenocak katıldı.Roth, projeden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, Türkiye'ye gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.Film ya da dizilerin çekildiği şehre önemli değerler kattığını anlatan Roth, "Teşvik verilerek yatırımlar, o şehre çekiliyor. Los Angeles'da yatırımcılara vergi yardımı yapılıyor. Bu teşviklerden sonra Kanada'ya, Florida'ya giden yatırımlar, Los Angeles'a geri geliyor. Lost'u Hawai'de çekerken orada yaşayan halkın, şehrin çok hoşuna gitti, şehrin enerjisini yükseltti" diye konuştu.Roth, çekecekleri dizinin Amerikalıların ilgisini Türkiye'ye yöneltebileceğini kaydetti.Dizinin yapımcılarından Bülent Turgut da dizinin, türünün ilk örneği olacağını, ekranlarda farklı duracak proje hazırladıklarını vurguladı.Turgut, "İşin arka planında yaptığımız çalışmalardan öte oldukça güçlü bir hikayeyle yola çıktık. Osmanlı adaletini anlatabilmek için polisiye türünde ilk denemelerden biri olacak. Oldukça akıcı, görsel açıdan Türk televizyonlarının alışık olmadığı bir içerik olacak. İçeriğin kendisi de çok dinamik. Melodramalardan farklı olarak bir taraftan koca bir İstanbul'u anlatan proje, bir taraftan da polisiye hikayesi" ifadesini kullandı.Yönetmen Kudret Sabancı da hikayenin kendisini en cezbeden durumunun anlatım dili olduğunu belirtti.Yapımın farklı anlatım dili olacağına değinen Sabancı, şunları kaydetti:"Dönemin kendi içinde çok farklı fantastik durumu var. Hikayenin geçtiği döneme baktığımız zaman dünyada sanayi devriminin yeni yapıldığı, buharın, mekaniğin hayatımıza girdiği dönemden bahsediyoruz. Şu ana kadar yapılmış en iyi aksiyon dizisi olacak ve olmaya devam ediyor. Bir sürü şeyi ilk defa göreceğiz."(AA)