Madrid'de manga ve anime şöleni

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Japon anime ve manga sineması hayranları İspanya'nın başkenti Madrid'de buluştu

İspanya 'nın birçok şehrinden Japon çizgi sanatı manga ve anime hayranlarını bir araya toplayan festival, Madrid'in Pabellon de Cristal sergi sarayında düzenlendi. Manga tarihinin en önemli karakterlerinin kostümleri ile sergi sarayına gelen binlerce kişi eğlenceli anlar yaşadı.



Özellikle konsol oyunları, tanınmış manga karakterlerinin yanı sıra çizgi roman kahramanlarının da kostümlerini üzerlerinde taşıyan ziyaretçiler, festivalin daha renkli geçmesini sağladı. Birçok kostümün orijinaliyle aynı hazırlanmış olması, düzenlenen organizasyonun manga ve anime hayranları açısından ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi oldu. Hayranların, dünya manga tarihindeki bir çok karakterin kostümü ile festivale katılmasının yanı sıra en önde gelen mangalardaki hikâyelerde yer alan tüm karakterleri birlikte sunmaya çalışması da etkinliğe renk kattı.



Oyun fanatikleri de piyasaya çıkması beklenen birçok konsol oyununu denenme şansı buldu. Festival ayrıca dünya anime literatürüne geçmiş birçok CD, çizgi roman ve sinema figürlerinin satışı sayesinde koleksiyoncular için kaçırılmaz bir fırsata dönüştü.



Başta İspanya Kültür Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenen festivale çizgi roman yayınevleri ile bazı uluslararası manga filmlerini üreten firmalar destek verdi.