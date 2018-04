Magic: The Gathering sinemaya uyarlanıyor!

Game of Thrones senaristi ve yapımcısı Bryan Cogman, dizinin dördüncü sezonunun finalinin ardından yeni bir haberle gündemde

Stratejik kart oyunu Magic: The Gathering’in sinema uyarlamasında senaryoyu yazacak isim Bryan Cogman oldu.



İlk olarak 1993 yılında piyasaya sürülen ve bugün 15 milyon civarında oyuncusuyla dünyanın en çok oynanan kart oyunlarından biri olan Magic: The Gathering, 20th Century Fox tarafından sinemaya uyarlanacak. Filmin yapımcılarından Simon Kinberg’in önceden hazırlamış olduğu eskizin üzerinden senaryoyu yeniden yazacak olan Bryan Cogman’ın film ekibine katıldığı haberini ilk olarak Deadline verdi.



Magic: The Gathering‘in 90′lı yıllarda yakaladığı başarı, benzer kart oyunlarının piyasaya peşi sıra sürülmesine sebep olmuştu.