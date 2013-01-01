Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın yaşamını konu alan film 4 Nisan'da vizyona girecek.





Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 120 kopya ile ülke genelindeki sinemalarda gösterilecek olan filmin, bazı kopyaları Kürtçe altyazı seçeneğiyle, izleyiciyle buluşacak.Hayatını ayrımcılığa karşı mücadeleye adayan ve 2013 yılının Aralık ayında hayatını kaybeden Mandela'nın, siyaseti bıraktıktan sonra kaleme aldığı otobiyografisinden beyaz perdeye aktarılan film, Güney Afrikalı liderin tüm hayat hikayesini anlatan ilk film olma özelliğini taşıyor. Yönetmenliğini Justin Chadwick'in üstlendiği filmde, Mandela'yı Pasifik Savaşı, Prometheus ve Thor gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu İdris Elba, Mandela'nın eşi Winnie Madikizela Mandela'yı ise Karayip Korsanları ve Skyfall ile dikkati çeken Naomie Harris canlandırıyor. Türkiye ithalatını MGbeyond, dağıtımını Pinema'nın üstlendiği film, Nelson Mandela'nın küçük yaşta çobanlık yaptığı Transkei köyündeki çocukluk yıllarından, Güney Afrika'nın demokrasiyle seçilmiş ilk başkanı olduğu döneme kadar olan etkileyici hayat hikayesini anlatıyor.