Mandıra Filozofu İstanbul filminin galası yapıldı

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13 Mart’ta vizyona girecek olan Mandıra Filozofu İstanbul filminin galası yapıldı.

Mandıra Filozofu İstanbul'un galası Özdilek Park İstanbul Avm’de yapıldı. Çukurova Üniversitesi işbirliği ile kütüphanesi olmayan 20 köy okuluna kütüphane kurmak için düzenlenen galaya, tüm davetliler ellerinde kitaplarla geldi. Sanat ve iş dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı gecede, yaklaşık 2000 adet kitap toplandı.

İzleyenlerden tam not alan Mandıra Filozofu İstanbul için yapılan yorumlarda, ilk filmden daha komik, ama aynı zamanda daha hüzünlü olduğu belirtildi. Bir çok davetli, filmin sonunda gözyaşlarına hakim olamadığını vurguladı. Mustafali’nin İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşmasını konu alan Mandıra Filozofu İstanbul, 13 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.







