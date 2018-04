"Mandıra Filozofu İstanbul" Mart 2015'te

"Mandıra Filozofu"nun devam filmi "Mandıra Filozofu İstanbul", 13 Mart 2015'te vizyonda olacak.

Mint Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, başrollerini Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Günnihal Demir ve Abdullah Şahin üstlendiği filmin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.



Filmde, Bodrum'un Çökertme köyünde, "bir lokma bir hırka" yaşayan Mustafa Ali (Müfit Can Saçıntı), İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşıyor.



Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın üstlendiği filmin ilk teaserı yayımlandı. Mint Yapım imzalı film 13 Mart 2015'te vizyona girecek.



Bodrum Çökertme köyünde çekilen, Mustafa Ali'nin bir zengin iş adamıyla karşılaşması ve köydeki aile içi çekişmelerin eğlenceli bir dille anlatıldığı ilk film, 4 Nisan'da gösterime girmişti. Filmi, 955 bin 746 kişi izlemişti.



